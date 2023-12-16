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Spor

Fırtına yarışırken yapılanacak

Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak isteyen Trabzonspor, kıyasıya bir yarışın içinde mücadele ederken aynı zamanda geleceğin takımını oluşturmanın planlamasını yapıyor. Ara transfer için çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, 15 kişilik yabancı kontenjanını da açmaya çalışıyor.

Ali Kemal Yazıcı
10:29 - 16/12/2023 samedi
Yeni Şafak
Abdullah Avcı yönetiminde İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor.
Abdullah Avcı yönetiminde İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının 14 puan gerisinde kalan Trabzonspor, hedeflerinden vazgeçmedi. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ederken, ligi de en azından üçüncü sırada bitirerek gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı amaçlıyor.


İlk yarıda biri ertelenen Samsunspor maçı olmak üzere oynanacak 4 karşılaşmadan 12 puan almayı hedefleyen Trabzonspor, Avrupa’ya gitmek için bir diğer kulvar olan Türkiye Kupası'nda da zirveyi hedefliyor.


Bordo-mavililerde transfer yapılabilmesi için 15 kişilik yabancı futbolcu kontenjanının mutlaka azaltılması gerekiyor.




"Hedefsiz kalamayız"

Saha için performanslıyla belirlediği hedeflere ulaşmak için çalışan bordo-mavililer bir diğer yandan da geleceğin planlaması adına çalışmalarına hız verdi. İzleme komitesi ile bir araya gelerek tespit edilen oyuncuların son durumu hakkında bilgi alan teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor’un hiçbir zaman hedefsiz kalmayacağını belirterek, öncelikli olarak Türkiye Kupasını işaret etti. Bir yandan yarışın içinde olduklarını bir diğer yandan da yapılanmalarını sürdürdüklerini belirten Avcı, “Öncelikli olarak mevcudu nasıl daha iyi hale getiririz diye çalışıyoruz. Transfer çalışmalarımız var, fakat bunun için öncelikle kontenjan sorununu aşmalıyız” dedi.





#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Süper Lig
#Türkiye Kupası
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