Fırtına yarışırken yapılanacak

İlk yarıda biri ertelenen Samsunspor maçı olmak üzere oynanacak 4 karşılaşmadan 12 puan almayı hedefleyen Trabzonspor, Avrupa’ya gitmek için bir diğer kulvar olan Türkiye Kupası'nda da zirveyi hedefliyor.

Saha için performanslıyla belirlediği hedeflere ulaşmak için çalışan bordo-mavililer bir diğer yandan da geleceğin planlaması adına çalışmalarına hız verdi. İzleme komitesi ile bir araya gelerek tespit edilen oyuncuların son durumu hakkında bilgi alan teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor’un hiçbir zaman hedefsiz kalmayacağını belirterek, öncelikli olarak Türkiye Kupasını işaret etti. Bir yandan yarışın içinde olduklarını bir diğer yandan da yapılanmalarını sürdürdüklerini belirten Avcı, “Öncelikli olarak mevcudu nasıl daha iyi hale getiririz diye çalışıyoruz. Transfer çalışmalarımız var, fakat bunun için öncelikle kontenjan sorununu aşmalıyız” dedi.