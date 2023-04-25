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Spor

Fırtına yeniden esmek istiyor

Bu sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da aradığını bulamayan Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile kötü gidişata 'dur' demek istiyor. Bordo-mavili takım, hem sezonun geri kalan bölümünde iyi sonuçlar almayı hem de gelecek sezonun planlamasını yapmayı planlıyor.

Ali Kemal Yazıcı
10:03 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Bjelica takımla ilgili analizler yapıyor.

Bjelica takımla ilgili analizler yapıyor.

Süper Lig'deki son maçında Sivasspor'a 4-1 yenilen Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile kötü gidişatı durdurmak istiyor.


Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılmasının ardından 3 çalıştırıcıya görev veren Karadeniz ekibi, Hırvat teknik adamla sonuçları tersine çevirmeyi planlıyor. Bordo-mavililer, hem sezonun geri kalanında sonuç almayı hem de gelecek sezonun planlamasını yapmayı hedefliyor.


Trabzonspor, son 4 haftada ilk olarak Orhan Ak yönetiminde sahasında Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu. Karadeniz ekibi, daha sonra futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu ile deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilirken, evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor, son 4 maçta 3 mağlubiyet ve l beraberlikle sahadan ayrıldı.


Son 7 sezonun en kötüsü

Trabzonspor, bu dönemde Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi. Ligde hedeflerinin çok uzağında kalan bordo-mavililer, Orhan Ak'ın görev yaptığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 yenildi ve kupaya veda etti.


Bordo-mavili takım, ligde 29 maçta elde ettiği 45 puanla son 7 sezonun en az puan topladığı dönemini yaşıyor. Trabzonspor, 29. maçlar itibarıyla söz konusu dönemde en başarılı performansı, şampiyon tamamladığı geçen sezon 70 puan kazanarak ulaştı.


Karadeniz ekibi, 2020-21 sezonunda 52,2019-20'de 58, 2018-19'da 52,2017-2018'de 46 puan ve 2016-2017 sezonunda 48 puan elde etti. Trabzonspor, 2015-2016 sezonunda ise 29 maç sonunda 37 puanda kalmıştı.





#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lig
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