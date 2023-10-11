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Spor

Fırtına'da 2. Avcı dönemi

Sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'da Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile ayrılık konusunda uzlaşma sağlandı. Bordo-mavililer, 2 sezon önce takımı şampiyonluğa ulaştıran Abdullah Avcı ile yeniden anlaşmaya varırken tecrübeli teknik adamın bugün imza atıp yarın idmana çıkması bekleniyor.

Ali Kemal Yazıcı
09:55 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün imza atacak.

Bugün imza atacak.

Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi başlıyor. Teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayıran ve resmi açıklamayı yapması beklenen bordo-mavililerde, Abdullah Avcı ile görüşülmüş ve deneyimli teknik adam teklifi kabul etmişti.


Avcı'nın dün Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile İstanbul'da bir araya gelerek son detayları konuştuğu kaydedildi. Yapılan görüşmede gelecek dönem için planlamanın konuşulduğu öğrenilirken, ilk etapta takımın toparlanması için nasıl bir çalışma yapılacağı üzerinde durulduğu öğrenildi.


Abdullah Avcı'nın bu akşam Trabzon'a geleceği ve yarın takımın başında ilk idmanına çıkacağı bildirildi. Son şampiyonluğun bas mimarı olan tecrübeli çalıştırıcıya taraftarların da coşkulu bir karşılama yapması bekleniyor.


Bjelica'ya 1.6 milyon Euro

Trabzonspor'da Adana Demirspor yenilgisi sonrası yolların ayrılmasına karar verilen teknik direktör Nenad Bjelica ile sözleşme feshi için yapılan görüşmelerde nihayet uzlaşıldı.


Bordo-mavili yönetimin Hırvat teknik adamın avukatlarıyla yaptığı sıkı pazarlıkların sonunda sözleşmesinin feshedilmesi konusunda el sıkışıldığı belirtildi.


Trabzonspor ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Bjelica'ya sadece bu yıl için ödeme yapılacağı kaydedildi. Yıllık 1.6 milyon Euro kazanan Hırvat çalıştırıcının bu paranın 2 taksit halinde ödeneceği bildirildi.


Bjelica, Trabzonspor'un basında toplamda 16 maca çıkarken, 8 galibiyet 8 mağlubiyet aldı.






#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#teknik direktör
2 saat önce
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