Fırtına'da 7 haftalık büyük plan

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, milli aradan sonra devam edecek Süper Lig maratonuna iddialı hazırlanıyor. Türk oyuncuların yanı sıra takımlarının aldığı sonuçlara katkı sağlayan Mısır Milli Takımı"nda yer alan Trezeguet ile Yunanistan Milli Takımı"nda bulunan Bakasetas, Kourbelis ve Fountas'ın moralli dönecek olması tecrübeli teknik adamı sevindiriyor.





Perşembe günü takımla antrenmanlara başlayacak olan milli oyuncuların katılımı ile Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek Trabzonspor'da 7 haftalık ilk yarı periyodunda tüm planlar kazanmak üzerine kurulacak.













Günde çift idman





Süper Lig'e verilen bir haftalık milli arada kalan futbolculara yoğun bir çalışma programı uygulayan Trabzonspor bugünü izinli geçirecek. Milli takımlarda bulunan 12 oyuncusundan yoksun olarak çalışmalarını günde iki antrenmanla sürdüren bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, ligde geride kalan 12 haftada süre alamayan veya az süre alan futbolcular üzerinde yoğunlaşırken, oyun formasyonu konusunda teorik ve pratik çalışmalara ağırlık verdi. Bordo-mavililer, Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yeniden start verecek.















