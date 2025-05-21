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Fırtına'da asist yükü Cham'ın

Fırtına'da asist yükü Cham'ın

Ali Kemal Yazıcı
04:0021/05/2025, الأربعاء
G: 21/05/2025, الأربعاء
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Muhammed Cham
Muhammed Cham

Trabzonspor’un Avusturyalı orta saha oyuncusu Muhammed Cham, zaman zaman yapılan eleştirilere rağmen takımın en çok asist üreten futbolcusu konumunda. 24 yaşındaki oyuncu sadece 16 maçta ilk onbirde oynamasına rağmen 10 gol pası verirken, onu 9 asistle Visca takip ediyor.

Trabzonspor açısından kötü geçen sezonda Muhammed Cham istatistikleriyle dikkat çekti. Performansıyla zaman zaman eleştiri oklarının hedefi haline gelen Avusturyalı 10 numara, 2024-2025 sezonunda bordo-mavili takımda şu ana kadar en fazla asist yapan futbolcu oldu. Bu sezon 36 resmi karşılaşmanın 16’sında ilk onbirde sahaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 8’i lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 10 asistlik katkı sağlayarak bu alanda takımın en başarılı ismi olarak öne çıktı. Cham 1’i kupa toplam 6 maçta da gol atarak skora katkı verdi.


EDİN VİSCA İKİNCİ SIRADA

Trabzonspor, Cham'ı sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız temsilcisi Clermont'tan kadrosuna katmıştı. Avusturyalı futbolcunun, bordo-mavili takım ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'da Cham'ı asist sıralamasında Edin Visca takip etti. Maçlarda aldığı süre azalmasına rağmen sahada kaldığında etkili oyununu devam ettiren deneyimli kanat oyuncusu 6’sı ligde, 1’i Türkiye Kupası’nda, 2’si de Avrupa’da 9 asist yaptı. Visca’nın 4’ü lig, 2’si kupa 6 da golü bulunuyor. Üçüncü sırada ise 7 asistle Simon Banza yer alıyor. Demokratik Kongolu santrforun 19’u lig, 3’ü kupa toplamda 22 de golü bulunuyor.


#Trabzonspor
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