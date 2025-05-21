Fırtına'da asist yükü Cham'ın

Trabzonspor açısından kötü geçen sezonda Muhammed Cham istatistikleriyle dikkat çekti. Performansıyla zaman zaman eleştiri oklarının hedefi haline gelen Avusturyalı 10 numara, 2024-2025 sezonunda bordo-mavili takımda şu ana kadar en fazla asist yapan futbolcu oldu. Bu sezon 36 resmi karşılaşmanın 16’sında ilk onbirde sahaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 8’i lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 10 asistlik katkı sağlayarak bu alanda takımın en başarılı ismi olarak öne çıktı. Cham 1’i kupa toplam 6 maçta da gol atarak skora katkı verdi.