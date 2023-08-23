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Spor

Fırtına'da hesaplar tutmadı

Transfer döneminde kadrosuna 7 oyuncu katmasına rağmen, gerek kamp süresince, gerek lig maçlarında yaşanan önemli sakatlıklar Trabzonspor'da hesapları bozdu. Yeni transferler için gün sayan Bordo-mavililerde en önemli sıkıntı kadro istikrarında yaşanan olumsuzluklar oldu.

10:20 . 23/08/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Trabzonspor

Trabzonspor

Yeni sezona yenilenmiş kadrosu ile girmeyi planlayan ve bu doğrultuda kadrosuna 7 oyuncu katan Trabzonspor'da üst üste yaşanan sakatlıklar kadro istikrarının yanı sıra oyun planlamasını da bozdu.


Sezon öncesi hazırlık kamplarında sakatlanan yeni transferlerden Orsic ve Fernandez'den sonra sezonun açılış haftasında önce Edin Visca, ardından da geçen hafta Galatasaray maçında Trezeguet'nin sakatlanması morallari büsbütün bozdu.


Art arda yaşanan ciddi sakatlıklardan sonra alternatif oyuncusu yok denecek kadar az olan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın kadro planlaması da bozuldu.


Transferler aciliyet kazandı

Özellikle hücum bölgesinde Orsic, Visca ve Trezeguet'nin sakatlıklarının yanı sıra Maxi Gomez'in de takımdan ayrılması sonrası forvette Umut Bozok'un alternatifsiz kalması, görüşme halinde olunan yeni transferlerin aciliyetini gündeme getirdi.


Bu hafta sonuna kadar transferleri sonuçlanması beklenen Nsame ve Petkovic'in yanı sıra orta alana da takviye yapılması konusunda çalışmalar devam ediyor.


Trabzonspor'da en büyük endişe ise transferlerin hafta sonunda oynanacak Çaykur Rizespor maçına yetişmeme ihtimali. Rizespor karşısında oynaması halinde Visca'nın yanı sıra Badri ve Umut Bozok dışında forvet oyuncusu olmaması teknik heyeti düşündürüyor.





#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Trendyol Süper Lig
#transfer
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