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Spor

Fırtına'da ince hesaplar

Trabzonspor, pazar günü evinde oynayacağı Fenerbahçe maçına büyük önem veriyor. İlk maçta deplasmanda yendiği rakibini Papara Park'ta da devirip, 33 yıl sonra bir ilke imza atmak isteyen bordo-mavililer, lig üçüncülüğü için de avantaj peşinde.

Ali Kemal Yazıcı
10:29 - 15/03/2024 vendredi
Güncelleme: 10:31 - 15/03/2024 vendredi
Yeni Şafak
Abdullah Avcı takımını derbiye hazırlıyor.
Abdullah Avcı takımını derbiye hazırlıyor.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor, pazar günkü derbiye büyük önem veriyor. Şampiyonluk yarışından erken kopan, hedefini Süper Lig üçüncülüğü üzerine yapan bordo-mavili takım, sahaya galibiyet için çıkacak.


Trabzonspor ayrıca bu mücadeleyle birlikte 33 yıl sonra bir ilke imza atmanın hesaplarını yapıyor. Bir sezon içinde hem deplasmanda hem de iç sahada Fenerbahçe'yi en son 1990-91 sezonunda mağlup eden bordo-mavili takım, o tarihten bu yana ezeli rakibi karşısında 2'de 2 yapamamıştı.


Kadıköy'de kazanmıştı

Bu sezonun ilk yarısında, 11. haftada İstanbul'da oynanan maçta Trabzonspor, sahadan 3-2 galip ayrılmış ve böylece 26 yıl sonra (1997-98 sezonu) Kadıköy'de kazanmıştı. Bordo-mavili takım, hafta sonunda Papara Park'ta 41 bin taraftarının önünde ağırlayacağı rakibini yenerse, bu kez de 33 yıl sonra yeni bir başarıyı tekrarlayacak.

Bordo-mavili futbolcuların Kadıköy'de yaşadığı gol sevinci


Son 2 galibiyet Avcı'yla

Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki bir üstünlüğü de yeni stadı olarak dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, Akyazı'da rakibiyle 7 kez karşılaşırken 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu süreçte Rıza Çalımbay ile 1-1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ünal Karaman yönetiminde Fenerbahçe'yi 2-1 yenmişti. Hüseyin Çimşir'li bordo-mavililer iç sahada rakibini iki kez 2-1'le geçmişti. Abdullah Avcı, Şubat 2021'de 1-0 yenildiği Fenerbahçe karşısında evindeki son 2 maçı 3-1 ve 2-0 kazanmıştı.





#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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