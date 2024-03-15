Fırtına'da ince hesaplar

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor, pazar günkü derbiye büyük önem veriyor. Şampiyonluk yarışından erken kopan, hedefini Süper Lig üçüncülüğü üzerine yapan bordo-mavili takım, sahaya galibiyet için çıkacak.





Trabzonspor ayrıca bu mücadeleyle birlikte 33 yıl sonra bir ilke imza atmanın hesaplarını yapıyor. Bir sezon içinde hem deplasmanda hem de iç sahada Fenerbahçe'yi en son 1990-91 sezonunda mağlup eden bordo-mavili takım, o tarihten bu yana ezeli rakibi karşısında 2'de 2 yapamamıştı.





Kadıköy'de kazanmıştı





Bu sezonun ilk yarısında, 11. haftada İstanbul'da oynanan maçta Trabzonspor, sahadan 3-2 galip ayrılmış ve böylece 26 yıl sonra (1997-98 sezonu) Kadıköy'de kazanmıştı. Bordo-mavili takım, hafta sonunda Papara Park'ta 41 bin taraftarının önünde ağırlayacağı rakibini yenerse, bu kez de 33 yıl sonra yeni bir başarıyı tekrarlayacak.

Bordo-mavili futbolcuların Kadıköy'de yaşadığı gol sevinci









Son 2 galibiyet Avcı'yla





Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki bir üstünlüğü de yeni stadı olarak dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, Akyazı'da rakibiyle 7 kez karşılaşırken 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu süreçte Rıza Çalımbay ile 1-1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ünal Karaman yönetiminde Fenerbahçe'yi 2-1 yenmişti. Hüseyin Çimşir'li bordo-mavililer iç sahada rakibini iki kez 2-1'le geçmişti. Abdullah Avcı, Şubat 2021'de 1-0 yenildiği Fenerbahçe karşısında evindeki son 2 maçı 3-1 ve 2-0 kazanmıştı.















