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Spor

Fırtına'da parola 5

Süper Lig'de pazartesi günü Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılarak teknik direktör Abdullah Avcı ile yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmak istiyor. Bordo-mavililer, Sivas deplasmanındaki 5 sezonluk galibiyet hasretini de bitirmeyi planlıyor.

Ali Kemal Yazıcı
09:26 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bordo-mavililer Avcı yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer Avcı yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından Trendyol Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.


Alanyaspor'u evinde 1-0 mağlup eden ardından deplasmanda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Karadeniz ekibi, evinde ise Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. 4 maçta 10 puan elde eden Trabzonspor, adım adım zirve yürüyüşünü sürdürürken, Avcı ile yakaladığı yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı istiyor.


Devre arasına kadar olan 7 maçlık periyotta kayıp istemeyen deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda yapacakları Sivasspor maçını bu sürecin ilk ayağı olarak görüyor ve karşılaşmaya ayrı bir önem veriyor.




Yine 13. hafta maçı

Mücadele, bordo-mavililer açısından ayrı bir anlam daha taşıyor. Pazartesi günü deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak olan Trabzonspor, rakibini en son 2017-2018 sezonunda 26 Kasım 2017 tarihinde 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Söz konusu karşılaşma da bu sezon olduğu gibi yine 13. haftaya denk gelmişti. Bordo-mavililer, bu anlamda tarihi tekerrür ettirip rakibine karşı süren deplasman galibiyeti hasretine son vermek istiyor.


Trabzonspor, söz konusu dönemin ardından rakibi karşısında dış sahada galip gelemedi. Fırtına, bu dönem içersinde Sivasspor deplasmanında 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.







#Trabzonspor
#Süper Lig
#Abdullah Avcı
#Sivasspor
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