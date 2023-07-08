Fırtına'da Petkovic ısrarı

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen; Kourbelis, Fernandez, Orsic ve Onuralp gibi isimlerle takviye yapan Trabzonspor'da transfer planlanan bölgeler arasında santrfor mevkii de yer alıyor.





Bordo-mavililerde, başkan Ertuğrul Doğan'ın önceki gün düzenlediği basın toplantısında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'te forma giyen Bruno Petkovic hakkında yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. Doğan, oyuncuyla ilgilendiklerini ve görüştüklerini belirtirken, "Bizim istediğimiz fiyatlar olursa transfer biter" yönünde bir açıklamada bulundu.





Açıklamaların ardından gözler Hırvat golcüye çevrildi. Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'un, Dinamo Zagreb ve Petkovic'le aynı kamp tesisinde bulunması temasların her zaman sıcak kalmasına neden oluyor.





Bordo-mavililerin yeni transferlerinden, aynı zamanda Petkovic'in eski takım arkadaşı olan Orsic ile Hırvat oyuncunun eski hocası olan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın transferin bitmesi için aktif rol alması bekleniyor.





İki farklı teklif

Petkovic için yapılan görüşmelerde Dinamo Zagreb'in, sözleşmesi gelecek sezon bitecek oyuncu için 4.5 milyon Euro bonserviste ısrarcı olduğu kaydedildi.

Bordo-mavililer ise ya peşin olarak 2.5 milyon Euro, ya da 3 taksit halinde ödenmek üzere 3 milyon Euro önerdi. Bu arada Trabzonspor'la aynı yerde kamp yapan D. Zagreb'in dün Sparta Prag ile 1-1 kaldığı maçta Hırvat ekibinin golünü Petkovic attı.







