Fırtına'da sahne Bjelica'nın

Bordo-mavili takım, yeni sezon için ilk idmanını dün yaptı.
Yeni sezon hazırlıklarına dün tesislerinde yaptığı ilk antrenman ile start veren Trabzonspor'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ederken, teknik direktör Nenad Bjelica, yönetim kurulunun takviyeler konusunda gösterdiği gayrete teşekkür etti. Dimitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez Moreno ve Mislav Orsic'i renklerine bağladıktan sonra transfer çalışmalarının planlandığı gitmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hırvat teknik adam, yeni katılacak oyuncuların Slovenya kampına kadar yetiştirilmesiyle her şeyin daha kolay olacağını vurguladı.
Dünkü çalışma öncesi oyuncularla bir araya gelen Hırvat teknik adam, beklentilerin bilincinde olduklarını söyledi. Bjelica, "Güçlü bir karakter ortaya koyup lige kadar tam anlamı ile hazır olmalıyız. Camianın beklentileri doğrultusunda takım halinde çok çalışmalı, birlikte hareket etmeliyiz. Kenetlenmemiz halinde başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.