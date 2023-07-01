Fırtına'da sahne Bjelica'nın

Yeni sezon hazırlıklarına dün tesislerinde yaptığı ilk antrenman ile start veren Trabzonspor'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ederken, teknik direktör Nenad Bjelica, yönetim kurulunun takviyeler konusunda gösterdiği gayrete teşekkür etti. Dimitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez Moreno ve Mislav Orsic'i renklerine bağladıktan sonra transfer çalışmalarının planlandığı gitmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hırvat teknik adam, yeni katılacak oyuncuların Slovenya kampına kadar yetiştirilmesiyle her şeyin daha kolay olacağını vurguladı.