Fırtına'da seri sonu

Trabzonspor için Galatasaray maçları öncesi ümit tazeleme ve moral arttırma, ev sahibi Kasımpaşa için ise tehlikeli bölgeden kurtulma adına önemli bir maç karşılıklı gollerle sonuçlandı: 1-1. Kaleci Uğurcan’ın yokluğunda Savic’in sakat, Malheiro’nun da cezalı olması nedeniyle savunma bloğunda değişikliğe giden Trabzonspor’da bu değişiklik uyum sorunu ile birlikte zaman zaman telaşı da beraberinde getirdi. Ozan’ın oyunu iki yönlü oynama görevine Danylo’nun hücum bölgesine yakın olması eklenince ikinci bölgede Fall, Aytaç, Hajradinovic ve Ben Ouanes’in etkili geçiş oyununa temaslı ve ikili sıkıştırmalarla karşılık veremeyen Trabzonspor, 18. dakikada Aytaç’ın şutunda Batagov’a çarpan topun kaleye girmesiyle 1-0 geriye düştü. Kasımpaşa öne geçtikten sonra takım savunmasına temaslı oyunu da ekleyince Trabzonspor’un etkili atak geliştirmesine izin vermedi ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya ön alan baskısı ile başlayan Kasımpaşa karşısında savunmada rakibini karşılayan Trabzonspor, 47. dakikada Nwakaeme’nin pasında Danylo ceza alanı dışından düzgün bir vuruşla skora eşitlik getirdi. 1-1. İkinci yarıya golü bularak başlayan Trabzonspor, takım savunmasına temaslı oyunu da ekleyince Kasımpaşa’nın hızlı geçişlerini önleme adına etkin oldu. Nwakaeme’nin geliştirdiği ataklar hücum zenginliğini arttırdı. 90. dakikada Banza'nın golü ise öncesinde Okay'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle VAR'dan döndü. Uzatmada ise Aytaç'ın golü yine VAR kararıyla sayılmadı.