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Spor

Fırtına'da vazgeçmek yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor mağlubiyeti sonrası oyuncularına yaptığı konuşmada, "Bu 2 haftayı hemen unutmalıyız. Önümüzde şampiyonluk dahil, Avrupa kupalarına katılmak gibi daha bir çok hedef var. Hedeften asla vazgeçmek yok" ifadelerini kullandı.

Ali Kemal Yazıcı
10:18 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 10:27 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Abdullah Avcı oyuncularını motive etmeye çalışıyor.
Abdullah Avcı oyuncularını motive etmeye çalışıyor.

Süper Lig'deki son 2 maçında 5 puan bırakan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımın moral olarak düşmemesi için çalışmalara başladı. Kayserispor maçının ardından oyuncularına kısa bir konuşma yapan deneyimli teknik adamın, yaşananların bir yol kazası olduğu üzerinde durduğu, asıl hedeflerinden asla vazgeçmemeleri gerektiğinin altını çizdiği öğrenildi.


Avcı'nın, konuşmasında, "Lig uzun bir maraton. Biz nasıl kaybettiysek rakiplerimiz de kaybedebilir. Önemli olan bizim en az kayıpla yola devam etmemiz. Bu 2 haftayı hemen unutmalıyız. Bunun da tek yolu bir sonraki maçımızı kazanmak. Önümüzde şampiyonluk dahil, Avrupa kupalarına katılmak gibi daha bir çok hedef var. Hedeften asla vazgeçmek yok" dediği öğrenildi.


Görüntülü analizle anlatacak

Avcı, takımın mental düzeyini yukarıya çıkarmak için hafta boyunca da toplantılarına devam edecek. Deneyimli teknik adamın, hafta içinde taktik idmanlar üzerinde de özel olarak duracağı kaydedildi. Özellikle son derece önem verdiği takım savunması üzerinde duracak olan Avcı'nın, görüntülü analizlerle yapılmasını ve yapılmamasını istediklerini tek tek anlatacağı ardından bunun idmanda uygulamalarını yaptıracağı ifade edildi.






#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Süper Lig
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