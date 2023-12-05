Fırtına'da vazgeçmek yok

Süper Lig'deki son 2 maçında 5 puan bırakan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımın moral olarak düşmemesi için çalışmalara başladı. Kayserispor maçının ardından oyuncularına kısa bir konuşma yapan deneyimli teknik adamın, yaşananların bir yol kazası olduğu üzerinde durduğu, asıl hedeflerinden asla vazgeçmemeleri gerektiğinin altını çizdiği öğrenildi.

Avcı'nın, konuşmasında, "Lig uzun bir maraton. Biz nasıl kaybettiysek rakiplerimiz de kaybedebilir. Önemli olan bizim en az kayıpla yola devam etmemiz. Bu 2 haftayı hemen unutmalıyız. Bunun da tek yolu bir sonraki maçımızı kazanmak. Önümüzde şampiyonluk dahil, Avrupa kupalarına katılmak gibi daha bir çok hedef var. Hedeften asla vazgeçmek yok" dediği öğrenildi.