Fırtına'da yol haritasına güncelleme

Trendyol Süper Lig'de 22 puanlı Adana Demirspor, Trabzonspor ve Beşiktaş ilk 2 sıradaki takımları takip ederken, son 4 haftada kaybetmeyen bordo mavililerde yeniden zirve hesapları yapılmaya başlandı. Önceki hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ettikten sonra iç sahada da TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden Trabzonspor'da, artan form grafiği ve özgüvenle birlikte hedefler ve izlenecek yol haritasına da güncelleme geliyor.





Takıma özgüven geldi

Son 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik ve toplanan 10 puanla yeniden kendisini zirve yarışında bulan Trabzonspor'da yönetim ve teknik heyet, özellikle futbolcuların özgüvenlerinin yerine gelmesinden fazlasıyla memnun. Bu özgüvenin ilerleyen haftalarda takıma daha da pozitif etki yapacağını düşünen teknik direktör Abdullah Avcı, bir taraftan saha içinde yapmayı düşündüğü oyun planlarına yoğunlaşırken, diğer taraftan da futbolcularının moral motivasyon seviyesini üst seviyede tutmaya gayret ediyor. Avcı, sahadaki on bir kadar, kulübedeki oyuncuların da hazır olmasını istiyor.





Yoğun bir tempo süreci

Milli ara sonrası döneme zihinsel olarak dinlenmiş bir oyuncu grubuyla başlamayı planlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularından geçmiş ya da gelecek hesapları yapmadan her maça ayrı ayrı konsantre olmalarını istedi. Deneyimli teknik adam, bir yandan oyuncularını stresten ve baskıdan uzak tutmaya çalışırken, diğer taraftan ise yardımcılarıyla birlikte yoğun bir çalışma temposu sürdürüyor. Her rakip için analiz çalışmaları yaptıran Avcı, oyun içindeki olası değişkenleri de hesap ederek alternatif planlar üzerinde kafa yoruyor.



















