Fırtına'da yolcular netleşiyor

Transfer döneminin en hızlı takımlarından Trabzonspor bundan sonraki transfer stratejisi gidecek oyuncular ve mevcut isimlerin Slovenya kampındaki performansına göre şekillenecek.





Bordo-mavililerde, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e ancak yurt dışından hatırı sayılır bir teklif gelirse yönetim kolaylık sağlayacak. Aksi takdirde Uğurcan takımda tutulacak. Fırtına, Larsen için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alsa da oyuncuya herhangi bir ilgi bulunmuyor. Sağ bek, sol bek ve kanatta oynaması nedeniyle rotasyonda kadro genişliği sağlayan Danimarkalı oyuncunun kalma olasılığı yüksek görünüyor.





Denswil ayrılmak istemiyor





Buna karşın Denswil'in takımdan ayrılmak istememesi ve kendisine ilgi gösteren kulüp olmaması yönetimi düşündürüyor. Bartra da ise durum biraz daha farklı. Olimpiakos'un yanı sıra İspanya'dan da talipleri olan tecrübeli stopere düşük bir bonservis bedeli karşılığı kolaylık sağlanacak. Doğucan Haspolat'ın kamptaki performansına göre kiralanması gündeme gelebilir. Bardhi ve Flavio'ya Slovenya'da şans verilecek; ancak yönetim kayda değer teklifler gelmesi durumunda iki oyuncuyla da yolları ayırmayı hedefliyor.













Trezeguet ve Gomez'e ilgi





Özellikle Arap Yarımadası'ndan talipleri olan Trezeguet takımda tutulmak isteniyor. İzinsiz olarak Trabzon'daki ilk etap kamp çalışmalarına katılmayan Lahtimi'nin gönderilmesi gündemde. Trabzonspor'da en çok ilgi gören oyuncuların başında Maxi Gomez geliyor. Başta Olimpiakos olmak üzere İspanya ve Amerika Kıtası'ndan talipleri olan Gomez'in satışından en az 4 milyon euro gelir bekleniyor.





Trabzonspor'da Djaniny ve Koita ile de yollar ayrılacak. Kendilerine kulüp bulmaları için izin verilen oyunculardan Djaniny için Karadeniz ekibinin cüzi de olsa bir bonservis beklentisi var. Koita'nın ayrılması için de kolaylık sağlanacak.























