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Spor

Fırtına'nın 5 kader maçı

Son haftalardaki istikrarsız sonuçlar sonrası Trabzonspor'da hesaplar değişirken, ara transfer dönemine kadar oynanacak 5 maç takımın ve oyuncuların gidişatı için büyük önem taşıyor.

Ali Kemal Yazıcı
10:11 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bordo-mavililer Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Ligde son iki maçta Sivasspor ile berabere kalıp, Kayserispor'a yenilen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK'yı 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi ve biraz olsun moral buldu.


Avrupa hedefini ligde ilk 4 içinde yer alarak veya Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek gerçekleştirmekte kararlı olan bordo-mavili ekip, yeniden lige dönerek yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maça odaklandı. Öncelikli hedefi 3. sıra olan bordo-mavililer ara transfere kadar olan 5 maçı da kazanmak istiyor.



Gidecekler netleşecek

Yapılanma çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ara transfer dönemine kadar oynanacak 5 maçta gidecek ve kalacaklar konusunda da kararını verecek. Kadro kalitesini yükseltmeleri gerektiğini belirterek bir anlamda transferi işaret eden Avcı, oyuncuların geleceğini bu 5 maça bağlarken, "Oyunu geliştirmek için gelişmiş oyunculara ihtiyaç duyulur. Oyunun üstüne ne koyabileceğimize bakıyoruz. Şimdi Gaziantep'le yapacağımız karşılaşmaya döneceğiz. Öncelikli olarak mevcutla neler yapabileceğimiz önemli" diye konuştu.




Yeni sezon için mali yapılanma

Trabzonspor yönetimi, sportif performansın gerilemesiyle sezon başında sapma yaşanan takım bütçesinin yanı sıra maliyetlerin de yukarı çıkması nedeniyle gelecek sezonun mali planlamasını yapmaya başladı. Düşen kulüp gelirlerine önlem almayı hedefleyen yönetim kurulunun yeni sponsorluklar için çalışma başlatacağı öğrenildi.







#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Süper Lig
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