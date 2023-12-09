Fırtına'nın 5 kader maçı

Süper Ligde son iki maçta Sivasspor ile berabere kalıp, Kayserispor'a yenilen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK'yı 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi ve biraz olsun moral buldu.





Avrupa hedefini ligde ilk 4 içinde yer alarak veya Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek gerçekleştirmekte kararlı olan bordo-mavili ekip, yeniden lige dönerek yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maça odaklandı. Öncelikli hedefi 3. sıra olan bordo-mavililer ara transfere kadar olan 5 maçı da kazanmak istiyor.





Trabzonspor, Türkiye Kupası maçında Çorumspor'u 3-1 mağlup etti ve 5. tura yükseldi



⚽️3' Fountas

⚽️16' Verheijdt

⚽️18' Enis Destan

⚽️61' Bakasetas pic.twitter.com/41FlphuCmV — SPOR (@yenisafakspor) December 6, 2023





Gidecekler netleşecek





Yapılanma çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ara transfer dönemine kadar oynanacak 5 maçta gidecek ve kalacaklar konusunda da kararını verecek. Kadro kalitesini yükseltmeleri gerektiğini belirterek bir anlamda transferi işaret eden Avcı, oyuncuların geleceğini bu 5 maça bağlarken, "Oyunu geliştirmek için gelişmiş oyunculara ihtiyaç duyulur. Oyunun üstüne ne koyabileceğimize bakıyoruz. Şimdi Gaziantep'le yapacağımız karşılaşmaya döneceğiz. Öncelikli olarak mevcutla neler yapabileceğimiz önemli" diye konuştu.









Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, galip geldikleri maçtan sonra oyun içindeki olumsuzlukların altını çizdi ve önemli mesajlar verdi pic.twitter.com/r3rTq4bgiK — SPOR (@yenisafakspor) November 10, 2023





Yeni sezon için mali yapılanma





Trabzonspor yönetimi, sportif performansın gerilemesiyle sezon başında sapma yaşanan takım bütçesinin yanı sıra maliyetlerin de yukarı çıkması nedeniyle gelecek sezonun mali planlamasını yapmaya başladı. Düşen kulüp gelirlerine önlem almayı hedefleyen yönetim kurulunun yeni sponsorluklar için çalışma başlatacağı öğrenildi.























