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Spor

Fırtına'nın aklı hava koşullarında

Süper Lig'de yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'u rakipten çok soğuk hava koşulları düşündürüyor. Bordo-mavili takım, sağlık ekibinin tavsiyeleri doğrultusunda soğuğun etkisi azaltılmaya çalışılacak.

Ali Kemal Yazıcı
09:23 - 26/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bordo-mavililer maç hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

Bordo-mavililer maç hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

Yarın deplasmanda yapacağı Sivasspor maçı ile yeniden lige dönecek olan Trabzonspor'da hava koşullarının zorluğu dezavantaj olarak görünüyor. 20.00'deki karşılaşmanın oynanacağı saatteki hava koşulları bordo-mavilileri rakipten çok düşündürürken, Trabzonspor'un maçın başlama saatinin 17.00'ye alınması talebi Sivasspor'un kabul etmemesi nedeniyle reddedildi.


Daha önceki sezonlarda da bu ve buna benzer hava koşullarında Sivas deplasmanına giden Trabzonspor, rakibinden çok hava koşulları ile mücadele etmek zorunda kalmış ve bu nedenle büyük sıkıntı yaşamıştı.




"Kazanacak güçteyiz"

Bu maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra özel uçakla Sivas'a gidecek olan Trabzonspor sağlık ekibinin tavsiyelerine uyarak soğuğun etkisini azaltmaya çalışacak önlemler alacak.


Hava koşullarının zorluğuna dikkat çeken teknik direktör Abdullah Avcı, kazanmak için mücadele edeceklerini belirterek, "Rakibimiz alışık olduğu hava koşullarında maça çıkacak. Saha ve hava koşulları ne kadar olumsuz olursa olsun biz de güçlü bir oyun ve üst düzey konsantre ile çıkacağımız bu maçı kazanacak güçteyiz" ifadelerini kullandı.





#Trabzonspor
#Süper Lig
#Sivasspor
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