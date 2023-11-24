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Spor

Fırtına'nın çılgın planı

Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Trabzonspor, forvette alternatifli bir kadro düşünüyor. Bordo-mavililerde hedef hücum hattını Onuachu, Pepe ve Nwakaeme üçlüsünden oluşturmak.

Ali Kemal Yazıcı
11:15 - 24/11/2023 Friday
Güncelleme: 11:22 - 24/11/2023 Friday
Yeni Şafak
Pepe - Onuachu - Nwakaeme

Pepe - Onuachu - Nwakaeme

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın önceki gün, eski futbolcuları Anthony Nwakaeme ile gelecek sezon için ilgilendiklerini açıklamasının üzerine bordo-mavili camiada gözler önümüzdeki sezonun planlamasına çevrildi.


Bu sezon yarışın içinde yer almaya çalışan ve öncelikli olarak Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden Trabzonspor, diğer yandan da teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda gelecek sezonun planlamasına başladı. Öncelikle kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'nun takımda kalması sağlanacak. Yönetim, İngiliz kulübü Southampton'dan kiralanan Nijeryalı golcünün bonservisini almak için devre arasında temas kurmayı planlıyor.


Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Nicolas Pepe ile de masaya oturacak olan bordo-mavili kulüp, Fildişi Sahilli oyuncu ile yeniden anlaşmanın yollarını arayacak.


Pepe & Onuachu

Nwakaeme sezon sonu

Trabzonspor, özellikle önümüzdeki sezon için en büyük hamlesini ise eski futbolcusu Nwakaeme ile yapacak. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Suudi Arabistan kulübü Al Fahya ile sözleşmesi 2024'ün sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için sezon sonunda masaya oturacaklarını açıklamıştı.


Bordo-mavili takımda, devre arası ve sezon sonunda yabancı kontenjanının açılarak transferin daha sağlıklı yapılması adına da hamleler geliştirilirken, kiralık olarak forma giyen Onuachu ile Pepe'nin de gelecek sezon takımda kalması için ekonomik şartları zorlayacak.


Trabzonspor, Onuachu ile Pepe transferlerini bu sezon ara transfer döneminde, Nwakaeme'yi ise sezon sonunda bitirmekte kararlı.







#Trabzonspor
#Pepe
#Onuachu
#Nwakaeme
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