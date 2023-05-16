Fırtına'nın kozu sabır

Süper Lig'de perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Nenad Bjelica tüm planları kazanmak üzerine yapıyor.





Cezalı Bakasetas dışında eksiği bulunmayan bordo-mavili takım, taraftar desteğiyle kazanmak için sahaya çıkacak rakibi karşısında öncelikli olarak sabırlı oynamayı planlıyor. Takım savunmasını sağlıklı yaparak ikinci bölgede kazanılan topları Hamsik önderliğinde hücuma yönelik değerlendirmeye çalışacak olan Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca ile geçişleri hızlı yaparak sonuç üretmeye çalışacak.





"Hamleleri doğru yapacağız"





Takımı yardımlaşarak mücadele etme konusunda sürekli uyaran teknik direktör Bjelica, oyuncularına en büyük avantajlarının rakibe göre maça stressiz başlamak olduğunu söyledi. Mutlaka kazanmak zorunda olan bir ekiple karşılaşacaklarını belirten Hırvat çalıştırıcı, "Sabırlı oynayıp ne yaptığımızı bilerek baskıyı kırmamız halinde kazanacağımız bir maç var önümüzde. Enerjimizi doğru kullanarak, doğru hamlelerle topu kazanarak bunu skora ve avantaja çevirebiliriz. Bu maçta önceliğimiz mutlaka takım savunması ve bunun yanı sıra mücadele güzümüzün yüksek olmasıdır" şeklinde uyardığı öğrenildi.





Uğurcan'a derbi için Bjelica terapisi





Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, kaleci Uğurcan Çakır ile yakından ilgileniyor. Hırvat çalıştırıcı, bordo-mavili takım için çok önemli bir isim olan milli kalecinin derbiye özel motive olması bekleniyor.















