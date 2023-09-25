|
Spor

Forma artık Davinson Sanchez'in

Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, performansıyla büyük beğeni topladı.

Umut Yılmaz
09:29 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sanchez, hava toplarında büyük başarı sağladı.

Sanchez, hava toplarında büyük başarı sağladı.

Galatasaray'la ilk resmi maçına Başakşehir karşısında çıkan Davinson Sanchez taraftarın beğenisini kazanırken, teknik heyetten de tam not aldı. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncusunu maç sonu tebrik etti.


Yüzde 85.2 pas isabetiyle oynayan Sanchez, 8 ikili mücadele kazandı. 27 yaşındaki savunmacı, 8 hava topunun 6'sını aldı. 3 pas arası yapan Sanchez, 2 kez top kaptı, 1 kez de uzaklaştırma yaptı.


Sarı-kırmızılı takım , Davinson Sanchez'i transfer etmek için 2 ay uzun uğraşlar verdi. Tottenham oyuncu için pazarlıklara 20 milyon eurodan giriş yaparken, Sanchez'in Galatasaray ısrarı, transferin 9.5 milyon euroya bitmesini sağladı.



Nelsson'un işi zor

Eşinin doğum yapacak olması sebebiyle izin alan ve Başakşehir maçında yer almayan Nelsson'u zor bir rekabet bekliyor. Okan Buruk, Sanchez'le devam etmeyi planlıyor. Sonradan oyuna giren Kaan Ayhan'ın performansı da Nelsson'u zorlayacak.





#Galatasaray
#Davinson Sanchez
#Okan Buruk
#Victor Nelsson
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kayseri'de feci kaza! Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 ölü, 20 yaralı