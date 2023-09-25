Forma artık Davinson Sanchez'in

Galatasaray'la ilk resmi maçına Başakşehir karşısında çıkan Davinson Sanchez taraftarın beğenisini kazanırken, teknik heyetten de tam not aldı. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncusunu maç sonu tebrik etti.





Yüzde 85.2 pas isabetiyle oynayan Sanchez, 8 ikili mücadele kazandı. 27 yaşındaki savunmacı, 8 hava topunun 6'sını aldı. 3 pas arası yapan Sanchez, 2 kez top kaptı, 1 kez de uzaklaştırma yaptı.





Sarı-kırmızılı takım , Davinson Sanchez'i transfer etmek için 2 ay uzun uğraşlar verdi. Tottenham oyuncu için pazarlıklara 20 milyon eurodan giriş yaparken, Sanchez'in Galatasaray ısrarı, transferin 9.5 milyon euroya bitmesini sağladı.





ℹ️ Galatasaray formasıyla ilk resmi maçındaki performansı için övgü paylaşımıdır. 👇



𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗢𝗡! 💪 #İBFKvGS pic.twitter.com/TGiQRWYGW5 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 23, 2023





Nelsson'un işi zor





Eşinin doğum yapacak olması sebebiyle izin alan ve Başakşehir maçında yer almayan Nelsson'u zor bir rekabet bekliyor. Okan Buruk, Sanchez'le devam etmeyi planlıyor. Sonradan oyuna giren Kaan Ayhan'ın performansı da Nelsson'u zorlayacak.















