Spor Verstappen Singapurda şampiyonluğunu ilan edebilir
F1

Verstappen Singapur'da şampiyonluğunu ilan edebilir

Formula 1'de sezonun 17. yarışı bu hafta Singapur Grand Prix'sinde koşulacak. Birinci ve ikinci antrenman seanslar bugün, sıralama turları yarın, yarış ise 2 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Bu hafta sonu gözler, şampiyonluğu ilan etme ihtimali bulunan Max Verstappen'de olacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Formula 1 Singapur GP: Verstappen şampiyonluğunu ilan edebilir mi?
Formula 1 Haberleri - Singapur GP

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Singapur'da yapılacak sezonun 17. yarışıyla sürecek.

Singapur'daki 5 bin 63 metrelik Marina Bay Pisti'nde, 1. antrenman turları bugün TSİ 13.00'te, 2. antrenman turları bugün TSİ 16.00'da yapılacak. 61 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 2 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 11, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

Formula 1 Pilotlar Sıralaması

Formula 1'de Singapur Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

  • 1. Max Verstappen - 335 puan
  • 2. Charles Leclerc - 219
  • 3. Sergio Perez - 210
  • 4. George Russell - 203
  • 5. Carlos Sainz - 187

Formula 1 Takımlar Sıralaması

  • 1. Red Bull: 545
  • 2. Ferrari: 406
  • 3. Mercedes: 371
  • 4. Alpine: 125
  • 5. McLaren: 107

Max Verstappen'in Şampiyonluk ihtimali

Pilotlar klasmanında ilk sırada yer alan Red Bull pilotu Max Verstappen'in bu hafta sonu Singapur'da şampiyonluğunu ilan etme olasılığı bulunuyor.

219 puanlı Leclerc'in 335 puanla önünde olan Hollandalı pilotun, Singapur'da sadece yarışı kazanması yetmeyecek. Yarışı kazanıp, en hızlı turu atması halinde bu sefer de Leclerc'in yarışı 8. veya daha geride, Perez'in ise 4. veya daha geride bitirmesini bekleyecek. Bu ihtimallerin gerçekleşmesi halinde Max Verstappen 2. şampiyonluğunu ilan edebilir.

  • Bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan Verstappen'i ve Red Bull kurmaylarını, Singapur'da Netflix'in takip ettiği söyleniyor.

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