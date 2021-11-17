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Forvette forma rekabeti tavan

Galatasaray’ın forvetleri kıyasıya bir forma rekabetine girdi. Mustafa Muhammed ligde, Diagne hazırlık maçında, Halil ise milli takımda attığı gollerle formaya göz kırptı. Derbide kimin ilk 11’de sahaya çıkacağını teknik heyet son idmanların ardından kararlaştıracak.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Forvette forma rekabeti tavan
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları devam ediyor.

Galatasaray, pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda büyük bir forma rekabeti yaşanıyor. Aslan’ın Mısırlı forveti Mustafa Muhammed, bu sezon ligde takımının en golcü oyuncusu olarak dikkat çekiyor. 11 lig maçında forma giyen 23 yaşındaki oyuncu rakip ağları 4 kez sarstı. Son olarak Fatih Karagümrük maçının son 27 dakikasında sahne alan Mustafa Muhammed, attığı golle takımına puan kazandırdı.

Halil 2 gol attı

Halil Dervişoğlu ise A Milli Futbol Takımı formasıyla fırtına gibi esti. Cebelitarık maçında 2 gol birden atan genç futbolcu, forma savaşının içerisinde olduğunun mesajını gönderdi. Mbaye Diagne ise geçtiğimiz hafta sonunda coştu. Galatasaray’ın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Bursaspor ile yaptığı hazırlık maçında yıldızlaşan Senegalli oyuncu, 3 gol birden attı.

  • Maç günü karar verilecek
  • Galatasaray teknik heyeti, Fenerbahçe maçına ilk 11’de çıkacak isimleri belirlemeye çalışıyor. Mustafa Muhammed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu’nun formda olmasından gayet memnun olan teknik ekip, bu isimlerin en az ikisini derbide sahaya sürmeye hazırlanıyor. Halil’i forvet arkasında oynatmayı planlayan teknik heyet, en uçta Mustafa Muhammed ya da Diagne’ye görev verecek. Derbi öncesinde yapılacak son idmanlarda iki oyuncuyu da yakından izleyecek teknik heyet, en formda gözüken isme derbide formayı teslim edecek.

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