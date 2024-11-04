Fred'in dikkat çeken Karadeniz istatistiği

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Trabzonspor deplasmanında takımının ilk golünü atarken, sarı-lacivertli forma altında son 2 sezonda kaydettiği 7 golün 6'sını Karadeniz'de filelere yolladı.
Trabzonspor deplasmanında 42. dakikada En-Neysri'nin asistinde skoru 1-0 yaparak takımını öne geçiren Fred, ligde 4. golünü kaydetti.
Sezon başında sakatlığı sebebiyle ilk 2 lig maçında takımını yalnız bırakan Fred, bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk lig maçına Rize deplasmanında çıktı. Çaykur Rizespor karşısında kariyerinin ilk hat-trick performansına imza atan Brezilyalı futbolcu, ligde gol attığı bir sonraki maçını yine Karadeniz'de yaşadı.
Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 3 kez gol sevinci yaşayan Fred, bu gollerin 2'sini Trabzonspor deplasmanında kaydetmişti.
Sarı-lacivertli ekibin geçen sezon 3-2 kazandığı Trabzonspor müsabakasının ilk yarısında 13. ve 45+4. dakikada fileleri havalandıran Fred, maç sonunda olayların da çıktığı müsabakada galibiyeti getiren isimlerden olmuştu.
Bu sezonun 3. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında attığı 3 golle, 5-0'lık galibiyetin mimarlarından olan Fred, Trabzonspor karşısında da fileleri havalandırarak 3 puanda önemli bir pay sahibi oldu.
Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe forması giydiği 2 sezonda attığı 7 golün 6'sını Karadeniz'de kaydetti. Çaykur Rizespor karşısında 3 gol bulan Fred, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 2 deplasman müsabakasında da 3 kez gol sevinci yaşadı.
Fred, diğer golünü ise Sivasspor ile geçen sezon deplasmanda oynanan maçın ilk yarısında kaydetmişti.
Deneyimli futbolcu, lig maçlarında Kadıköy'de henüz golle buluşamadı.
Trabzon deplasmanında 90+12. dakikada Sofyan Amrabat'ın golüyle 3 puana uzanan Fenerbahçe, geçen sezonki galibiyetine benzer bir performans ortaya koydu.
Geçen sezon Trabzonspor deplasmanda durum 2-2 iken Michy Batshuayi'nin maçın son bölümünde attığı golle 3-2 kazanan sarı-lacivertli ekip, bu kez Sofyan Amrabat'ın uzatmaların son dakikasındaki golüyle 3-2 galip geldi.
Fenerbahçe formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Twente deplasmanında, Trendyol Süper Lig'de de Bodrum FK karşısında takım arkadaşlarını golle buluşturan Sofyan Amrabat, Trabzon deplasmanında ise ilk gol sevincini yaşadı.