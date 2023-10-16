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Spor

Futbolun tek patronu

TrabzonsporTeknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolun tüm birimlerinden sorumlu olacak. Avcı, bu hafta altyapı teknik adamları ve izleme komitesiyle toplantı planlıyor.

Ali Kemal Yazıcı
10:23 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bordo-mavililer Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli arada döndüğü Trabzonspor'da A takımın planlaması konusunda çalışmalarını sürdüren teknik direktör Abdullah Avcı, futbolun tek patronu olarak da çalışma alanını genişletti. Avcı'nın altyapı ile izleme komitesinin de sorumluluğunu üstleneceği kaydedildi.


Bordo-mavili kulüpte daha önceki görev süresinde bu planlamanın içinde yer alan fakat bu görevi aldıktan kısa bir süre kulüpten ayrılan Abdullah Avcı, altyapı oyun formasyonundan teknik adam seçimine ve futbolun organizasyonuna kadar bir dizi görevin de sorumlusu olacak.




Futbolcu havuzu genişleyecek

Altyapı antrenmanlarını ve programını takip ederek devre arası A takımın eksikliklerini buradan tamamlamayı planlayan Avcı, bu şekilde geniş bir futbolcu havuzu oluşturmak ve altyapıyı daha değerli hale getirmek istiyor. Deneyimli teknik direktör, bu doğrultuda sezon başında A takımla kampa katılıp, daha sonra altyapıya gönderilenlerin durumunu da yeniden gözden geçirecek.


Deneyimli çalıştırıcı, bu hafta altyapı teknik adamları ve izleme komitesiyle geniş kapsamlı bir toplantı planlıyor.







#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Süper Lig
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