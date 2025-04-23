Galatasaray 23 Nisan'ı Florya'da kutladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri ile çalışanları çocukları veya torunlarıyla katıldı.

Tesiste C kapısı girişindeki suni sahada düzenlenen etkinlikte çocuklar için oyun alanları kuruldu. Çocuklar, bando, palyaçolar ve müzik eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi. 23 Nisan şenliği, futbol A takımının taşındığı tesis için veda niteliği de taşıdı.