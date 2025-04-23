Galatasaray 23 Nisan'ı Florya'da kutladı

Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliği düzenledi. Organizasyona kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri ile çalışanları çocukları veya torunlarıyla katıldı.
Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliği düzenledi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri ile çalışanları çocukları veya torunlarıyla katıldı.
Tesiste C kapısı girişindeki suni sahada düzenlenen etkinlikte çocuklar için oyun alanları kuruldu. Çocuklar, bando, palyaçolar ve müzik eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi. 23 Nisan şenliği, futbol A takımının taşındığı tesis için veda niteliği de taşıdı.