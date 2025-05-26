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Galatasaray 25'inci Süper Lig kupasına kavuştu

Galatasaray 25'inci Süper Lig kupasına kavuştu

00:0926/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaraylı futbolcuların kupa sevinci.
Galatasaraylı futbolcuların kupa sevinci.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray şampiyonluk kutlamalarını Yenikapı'da gerçekleştirdi. Binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleşen organizasyonda sarı-kırmızılılar, 25. kupasını kaldırdı.

2024-2025 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zirveye ulaşan Galatasaray, taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı.


Galatasaray Lisesi'nde kutlamalara başlayan sarı-kırmızılı ekip, otobüsle birlikte Sarayburnu'na geçti. Takım, Galatasaray Adası'na uğradıktan sonra Yenikapı'ya geçerek taraftarlarıyla buluştu.


Teknik ekip ve futbolcular seçtikleriyle özel şarkılarla sahneye gelerek kutlama gerçekleştirdi. Oyuncuların büyük çoğunluğu taraftarın isteğini kırmayarak üçlü de çektirdi.

OSİMHEN'E 'BİZİMLE KAL' MESAJI

Galatasaraylı yıldızlardan Lucas Torreira, Dries Mertens, Kerem Demirbay ve teknik direktör Okan Buruk eline mikrofonu aldığı anda "Osimhen bizimle kal" dedi. Nijeryalı yıldız, "Kal" isteklerine gülerek karşılık verdi.

Yıldız isimlerden Fernando Muslera ile Dries Mertens duygusal anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı.

Futbolcular ve teknik ekibe madalya takdim edildikten sonra kazanılan Süper Lig kupası alana getirilerek kaptan Fernando Muslera tarafından kaldırıldı.


İşte o anlar:






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