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Galatasaray sahasında Elfsborg'u mağlup etti: Avrupa Ligi'nde liderliğe yükseldi |ÖZET

Galatasaray sahasında Elfsborg'u mağlup etti: Avrupa Ligi'nde liderliğe yükseldi |ÖZET

19:2523/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sarı-kırmızılılar Avrupa'da yoluna namağlup devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar Avrupa'da yoluna namağlup devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Mauro Icardi, 39. dakikada Pettersson (K.K), 44. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 7 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Galatasaray - Elfsborg maçının özetine ve Avrupa Ligi puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u konuk etti.


RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-3 kazandı.


Galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Mauro Icardi, 39. dakikada Pettersson (K.K), 44. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Yunus Akgün attı.

Elfsborg'un gollerini ise 52. dakikada Hult, 65. dakikada Baidoo(P) ve 90+2. dakikada Larsson kaydetti.


Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 7 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İsveç temsilcisi 3 puanla 17. sıraya geriledi.

Sarı-kırmızılılar 4. hafta karşılaşmasında Tottenham'ı sahasında konuk edecek.


GALATASARAY - ELFSBORG MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Elfsborg maçının özetini izlemek için

UEFA AVRUPA LİGİ 3. HAFTA SONUÇLARI


UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU




#Galatasaray
#Elfsborg
#UEFA Avrupa Ligi

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