Galatasaray 5'te 5 peşinde

Galatasaray ligde 5 maçta 13 puan topladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ancak ertelenen İstanbulspor mücadelesine bugün çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
Aslan, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmayı da kazandı. Cimbom, İstanbulspor'u da yenerek 5'te 5 yapmak istiyor. İstanbulspor ise henüz galibiyetle tanışmadı. 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, üç puanla tanışmak için sahaya çıkacak.
26 Ağustos'ta oynanması gereken mücadelede 4 Eylül'de Galatasaray'a imza atan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele forma giyemeyecek. Ayrıca 15 Eylül'de transfer edilen Eyüp Aydın da statü gereği İstanbulspor karşılaşmasının kadrosunda yer alamayacak.
Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, İstanbulspor müsabakasının kadrosunda yer alamayacak.