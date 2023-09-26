Galatasaray 5'te 5 peşinde

Aslan, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmayı da kazandı. Cimbom, İstanbulspor'u da yenerek 5'te 5 yapmak istiyor. İstanbulspor ise henüz galibiyetle tanışmadı. 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, üç puanla tanışmak için sahaya çıkacak.