Galatasaray 7'de 7 peşinde

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı da kazanan Galatasaray, bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda yenerek havaya giren sarı-kırmızılılar Antalya'dan zaferle dönerek 7'de 7 yapmanın planlarını yapıyor.

Dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde son taktik idmanını gerçekleştiren Galatasaray daha sonra Antalya'ya giderek kampa girdi. Teknik direktör Okan Buruk, yorucu Manchester deplasmanı dönüşünde kadroda rotasyona gitmeyi planlıyor. Son dönemde yedek kalan isimlerden savunmada Nelsson, orta sahada Oliveira ve hücum hattında Mertens'in Antalyaspor maçında ilk 11'de olması bekleniyor.

Hem Süper Lig hem Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlardaki son yenilgisini 30 Nisan'da Beşiktaş karşısında aldı. 5 aydır hiçbir kulvarda mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, bu dönem 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.