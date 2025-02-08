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Galatasaray Adana Demirspor maçına hazır

Galatasaray Adana Demirspor maçına hazır

19:328/02/2025, Cumartesi
DHA
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Galatasaray, Demirspor maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.
Galatasaray, Demirspor maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.


Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Adana Demirspor'u konuk edecek.




#Galatasaray
#Adana Demirspor
#Süper Lig

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