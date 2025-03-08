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Galatasaray Alanyaspor maçına hazır

Galatasaray Alanyaspor maçına hazır

20:218/03/2025, السبت
AA
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Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 27’nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, yarınki maç öncesi son çalışmasını konakladığı otelin sahasında gerçekleştirdi.


Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.


Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında yarın saat 20.30'da Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Gain Park'ta yapılacak maçı, hakem Yasin Kol yönetecek.





#Galatasaray
#Alanyaspor
#Süper Lig

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