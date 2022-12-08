Galatasaray'da rota transfer

Galatasaray hazırlık maçlarından hüsranla ayrılmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takım, Rayo Vallecano'nun ardından Villarreal'e de yenildi. Teknik direktör Okan Buruk, şans bulan yedek isimlerin performanslarından memnun kalmadı. Buruk, vasatı aşamayan performanslar sonrasında gözünü dış transfere dikti. Tecrübeli teknik adam, ara transfer döneminde kale, defans ve orta saha bölgelerine takviye istiyor.
Sarı-kırmızılı kulübün önceliği yabancı sınırına takılmamak için yerli oyuncular olacak. Sarı-kırmızılı kulüpte özellikle 3 oyuncu yetersiz performanslarıyla satış listesine yaklaştı. Hollandalı Van Aanholt, kaleci Okan Kocuk ile sezon başında büyük umutlarla alınan Yusuf Demir beklentileri karşılayamayan futbolcuların başında geliyor.