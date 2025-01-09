Galatasaray Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti! Osimhen...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü RAMS Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Öte yandan idmana, sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen de katıldı.
Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.