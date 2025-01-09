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Galatasaray Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti! Osimhen...

Galatasaray Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti! Osimhen...

15:059/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
AA
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Lider Galatasaray kupanın ardından ligde de Başakşehir'le karşılaşacak.
Lider Galatasaray kupanın ardından ligde de Başakşehir'le karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü RAMS Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Öte yandan idmana, sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen de katıldı.


Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.




#Başakşehir
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig

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