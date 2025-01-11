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Galatasaray Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

21:4711/01/2025, Cumartesi
AA
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Galatasaray, Başakşehir maçına hazır
Galatasaray, Başakşehir maçına hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Başakşehir maçına hazır. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.


Dinamik ısınmayla başlayan antrenman iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra yarın oynanacak müsabakanın taktiğini çalıştı.


Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı, yarın saat 19.00'da başlayacak.




#Galatasaray
#Süper Lig
#Başakşehir

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