Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla bugün başarılı bir laparoskopik operasyon geçirmiştir. Ameliyat sonrası bakımına başlanmış olup, süreç takip edilmektedir.



Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e geçmiş olsun dileklerimizi… pic.twitter.com/SOVqsChuEe