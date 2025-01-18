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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu

21:4118/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Başkan Dursun Özbek
Başkan Dursun Özbek

Galatasaray Kulübü, başkan Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorun sebebiyle bugün ameliyat olduğunu açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bağırsağındaki sorun sebebiyle ameliyat oldu. Özbek'in başarılı bir laparoskopik operasyon geçirdiği belirtildi.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla bugün başarılı bir laparoskopik operasyon geçirmiştir. Ameliyat sonrası bakımına başlanmış olup, süreç takip edilmektedir.


Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."









#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Trendyol Süper Lig

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