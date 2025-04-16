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Galatasaray Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

13:4816/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
IHA
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Galatasaray, Bodrum FK maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Bodrum FK maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 18 Nisan Cuma günü sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Bodrum FK ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 10’a 2 pas çalışmasıyla devam etti.


Antrenman koşu çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.


Galatasaray yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.




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