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Galatasaray buhrana girdi

Süper Lig’de üst üste puan kayıpları yaşayan sarı-kırmızılı takımda sıkıntılı bir dönem başladı. Zirvenin 5 puan gerisine düşen Aslan’da kazan kaynamaya başlarken, Dünya Kupası’na kadar çıkılacak olan 3 karşılaşma takımdaki herkesin kaderini belirleyecek.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray buhrana girdi
Sarı-kırmızılı futbolcular Alanyaspor maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Bu sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve kadrosunu birbirinden yıldız isimlerle takviye eden Galatasaray, duraklama dönemine girdi.

Ligin ilk 7 haftasında 16 puan toplayan ve zirve ortağı olan sarı-kırmızılı takım, 3 haftadır galibiyete hasret kaldı. Son 3 maçında 7 puan kaybeden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturan ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 5 puan gerisinde kaldı ve puan cetvelinde 8. sırada kendisine yer buldu.

Üç zorlu maça çıkacak

Galatasaray, üst üste 3 hafta boyunca birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak. Gelecek hafta Fatih Karagümrük’e konuk olacak olan sarı-kırmızılılar, evinde Beşiktaş, dış sahada ise Başakşehir ile oynayacak. Galatasaray’ın en büyük kaybı ise Alanyaspor maçında kırmızı kart gören isimler oldu. İlk 11’in vazgeçilmez isimlerinden Boey ve Abdülkerim, Fatih Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyecek.

Okan Buruk sıkıntıda

Büyük umutlarla Galatasaray’da teknik direktörlük koltuğuna getirilen Okan Buruk, tartışılmaya başlandı. Bu sezon oynanan 10 lig maçının 5’inde puan kaybı yaşayan Buruk, eleştiri oklarını üzerine çekti. Alanyaspor karşısında 2-0’dan puan kaybedilmesi tecrübeli teknik adama eleştirileri arttırdı.

21 Kasım’da Katar’da başlayacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası’na kadar oynanacak olan 3 maç teknik direktör Okan Buruk’un geleceğini belirleyecek.

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