Galatasaray büyük oynuyor

Galatasaray, bu sezon yarıştığı her kulvarda fırtına gibi esiyor. Sarı-kırmızılı takım; Başkan Dursun Özbek yönetiminde ve Okan Buruk’un ellerinde adeta yeniden doğdu. 2022-2023 sezonunda başlayan serüven, bu sezon itibarıyla zirveyi gördü. Son iki sezonu lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezon da yarıştığı her kulvarda kupa hedefiyle mücadele ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham’ı ezici bir futbolla yenerek tüm Avrupa’da ses getiren sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de Samsunspor’u da mağlup ederek milli araya rahat bir giriş yaptı.





ZİRVEYE OYNUYOR

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde yarışan Galatasaray, bu iki kulvarda çıktığı 15 maçı namağlup tamamladı. 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, iki turnuvada da zirveye oynuyor. Süper Lig’de en yakın rakibi Fenerbahçe’ye 5 puan fark atan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor. Kupa 2’de ise 4 maçta 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar, lider Lazio’nun 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.





HEDEFLER BÜYÜK

Galatasaray, bu sezon kendine iki ana hedef belirledi. Birincisi; Süper Lig’de üst üste 3., toplamda 25. şampiyonluğu kazanarak 5. yıldızı takan ilk kulüp olmak. İkinci hedef ise; UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk yaşayarak 25 yıl sonra Türkiye’ye yeniden bir Avrupa kupası hediye etmek.





Dünyanın en iyisi RAMS Park

İspanyol basınından Marca, dünyanın en iyi atmosferine sahip stadyumlarını seçti. 'En sert stadyumlar' listesinin zirvesinde ise 6.43 puanla Galatasaray’ın stadı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park yer aldı. 6.4 puanla Borussia

Dortmund’un maçlarını oynadığı Signal İduna Park yer aldı. İlk 10’daki diğer statlar şöyle: 3) Rajko Mitic (Kızılyıldız), 4) Velodrome (Marsilya), 5) Celtic Park (Celtic), 6) Metropolitano (A. Madrid), 7) Anfield (Liverpool), 8) De Kuip

(Feyenoord), 9) San Siro-G.Meazza (Milan, İnter), 10) Allianz Arena (B. Münih).





Osimhen’e güven tam

Samsunspor ağlarını iki kez sarsarak Süper Lig’de 6 gole ulaşan Victor Osimhen’e, Mauro İcardi’nin sakatlığında daha çok işi düşecek. Toplamda sarı-kırmızılı forma altında 9’a ulaşan 25 yaşındaki Nijeryalı santrfor, maçlardaki özverili futbolu ve takım oyununa gösterdiği katkıyla sarı-kırmızılı taraftarların en güvendiği isimlerin başında geliyor.





Buruk’tan izin sürprizi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son 5 resmi karşılaşmasını kazanarak milli araya giren oyuncularını ödüllendirdi. Deneyimli teknik adam, zorlu maçları firesiz geçen oyuncularına 4’er gün izin verdi. Cuma günü Florya’da toplanacak olan Galatasaraylı oyuncular, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başlayacak.





Jakobs'un MR'ı çekilecek

Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Ismail Jakobs'un son durumu belli oldu. Samsunspor maçında aşil tendonundaki ağrı nedeniyle ikinci yarıya çıkamayan Senegalli futbolcu milli takımdan affı istendi. Yıldız futbolcunun kısa süre içinde MR'ı çekilecek ve son durumu belli olacak. Galatasaray'ın MR sonrası olumsuz bir durum çıkması halinde Jakobs'la ilgili Senegal Futbol Federasyonu ile görüşerek milli takımdan affını isteyeceği öğrenildi.











