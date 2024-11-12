Galatasaray büyük oynuyor

Galatasaray, bu sezon yarıştığı her kulvarda fırtına gibi esiyor. Sarı-kırmızılı takım; Başkan Dursun Özbek yönetiminde ve Okan Buruk'un ellerinde adeta yeniden doğdu. 2022-2023 sezonunda başlayan serüven bu sezon itibarıyla zirveyi gördü. Son iki sezonu lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezon da yarıştığı her kulvarda kupa hedefiyle mücadele ediyor.





Geçtiğimiz hafta içerisinde UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı ezici bir futbolla yenerek tüm Avrupa'da ses getiren sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Samsunspor'u da mağlup ederek milli araya rahat bir giriş yaptı.





Zirveye oynuyor





Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarışan Galatasaray, bu iki kulvarda çıktığı 15 maçı namağlup tamamladı. 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, iki turnuvada da zirveye oynuyor. Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 5 puan fark atan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor. Kupa 2'de ise 4 maçta 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar, lider Lazio'nun 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.













Hedefler büyük





Galatasaray, bu sezon kendine iki ana hedef belirledi. Birincisi; Süper Lig'de üst üste 3'üncü, toplamda 25'inci şampiyonluğu kazanarak 5'inci yıldızı takan ilk kulüp olmak, ikinci hedef ise; UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayarak 25 yıl sonra Türkiye'ye yeniden bir Avrupa kupası hediye etmek.



















