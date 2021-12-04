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Galatasaray çıkış arıyor

Ligde 3 haftadır galibiyet alamayan sarı-kırmızılı takım, 15. haftada evinde Altay ile karşılaşacak. Lider Trabzonspor’un 14 puan gerisine düşen Aslan, alacağı galibiyetle hem kötü gidişe ‘dur’ demek, hem de zirveyle puan farkını azaltmak istiyor

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
​Galatasaray çıkış arıyor​
Sarı-kırmızılı takım, Altay maçıyla birlikte ligde kötü gidişata dur demek istiyor.

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay’ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, Altay maçıyla birlikte ligde kötü gidişata dur demek istiyor. Ligde 3 haftadır kazanamayan sarı-kırmızılılar, İzmir ekibi karşısında üç puanı hasretini dindirmeyi planlıyor. Karagümrük ve Yeni Malatya ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’ye yenildi. Altay ekibi ise 7 haftadır galibiyet alamıyor. İzmir ekibi çıktığı son 7 maçta 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. İki takım Süper Lig’de 18 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Altay, ligde son olarak 11 Nisan 2003’te rakip olurken, sarı-kırmızılı takım söz konusu müsabakayı 5-0 kazandı.

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  • Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Boey ve Arda, maçın kadrosunda yer alamayacak. Karantina sürecinde bulunan Cicaldau da forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan, Nelsson ve Berkan, Altay karşısında kart görmeleri halinde Sivasspor maçında oynayamayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak. Terim’in yerine takımın başında antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş yer alacak.
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