Galatasaray 3 puanı ilk yarıda aldı

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada penaltıdan Bafetimbi Gomis ve 12. dakikada Ryan Babel kaydetti. Ayrıca Faith Karagümrük'te Pesic 75. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Alınan bu galibiyetin ardından Galatasaray puanını 41'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 43 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karagümrük ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Galatasaray’dan evinde üst üste 3. galibiyet

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu müsabaka ile birlikte evinde son dönemdeki iyi performansını da sürdürdü ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

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Sahasında son olarak Trabzonspor’a mağlup olan Galatasaray daha sonra Kayserispor ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Karagümrük maçlarıyla da galibiyet serisini 3’e çıkardı.

Galatasaray’da kart sınırındakilerde sorun yok

Süper Lig’in 31. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray’da bu mücadele öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda kaptan Fernando Muslera ile Emre Kılınç sınırda olan isimlerdi. Müsabakada süre alan iki oyuncu da gelecek hafta Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart görmeden maçı tamamladı.

Bafetimbi Gomis 5. golünü kaydetti

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golü Bafetimbi Gomis’ten geldi. Müsabakanın başında 4. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Gomis, meşin yuvarlağı kaleci Vivano’un solundan ağlarla buluşturdu.

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36 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 5. golünü kaydetti. Fransız futbolcu bu 5 golün 3’ünü penaltıdan kaydederken, ayrıca 1 penaltı vuruşundan da yararlanamadı. Mücadeleye 11’de başlayan Bafetimbi Gomis, 90 4. dakikada yerini Halil Dervişoğlu’na bıraktı.

Ryan Babel, ligdeki ikinci golünü attı

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Ryan Babel kaydetti. Mücadelenin 12. dakikasında sahneye çıkan Babel, Cicaldau’nun ceza sahası içi sağ tarafından pasında penaltı noktası civarında topu aldı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

35 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de Çaykur Rizespor maçından sonra ikinci gol sevincini yaşadı. Hollandalı futbolcu ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya ile oynanan müsabakada da 1 gol atmıştı. Maça 11’de başlayan Ryan Babel oyundan çıkmadı.

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Fernando Muslera penaltı kurtardı

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük Nef Stadyumu’nda mücadele ederken, konuk ekip maçın 73. dakikasında penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Derrick Luckassen’in vuruşunda top Patrick van Aanholt’un eline çarptı. Maçın hakemi Ali Şansalan VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Mücadelenin 75. dakikasında penaltıda topun başında geçen Aleksandar Pesic’in vuruşunda sarı-kırmızılıların file bekçisi Fernando Muslera meşin yuvarlağı çeldi. Muslera mücadele içinde de birçok pozisyonda başarılı kurtarışlar yaparak takımının gol yemesini engelledi.