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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

10:4920/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu.
Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi merakla bekleniyordu. TFF'den yapılan bilgilendirmeye göre kritik mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:


Yarın:


20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu


20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan


22 Şubat Cumartesi:


13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük


16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe


19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler


23 Şubat Pazar:


13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın


16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün


19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan


24 Şubat Pazartesi:


20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic


SÜPER LİG'DE 25. HAFTANIN HAKEMLERİ ŞÖYLE:



#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe

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