Galatasaray hedefe doğru

Bu sezon yarıştığı her kulvarda fırtına gibi esen Galatasaray, zaferlerine zafer ekliyor. Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yarışan sarı-kırmızılılar, iki turnuvada da namağlup unvanıyla ilerliyor.





Son olarak Kupa 2'de İngiliz devi Tottenham'ı deviren Aslan, puan tablosunda 3. sıraya yükseldi. Lig aşamasını ilk 8 içerisinde bitirmesi halinde direkt son 16'ya kalacak olan Galatasaray, Avrupa Ligi şampiyonu olmanın hayalini kuruyor. 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazanan Galatasaray, Avrupa'da alınacak bir kupanın daha hesaplarını yapıyor.









Tarihi tekrarlamak istiyor





Galatasaray forması giydiği dönemde 4 sene üst üste şampiyon olan ve UEFA Kupası'nı kazanan teknik direktör Okan Buruk, benzer bir başarıyı da teknik direktör olarak kazanmak istiyor. Süper Lig'de 2 sezondur şampiyon olan başarılı çalıştırıcı, bu sezon üst üste 3. şampiyonluğu için emin adımlarla ilerliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde de bileği bükülmeyen Buruk, Kupa 2'yi bir kez de teknik direktör olarak kaldırmayı planlıyor. Galatasaray kariyerine rekorlarla devam eden Buruk, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde en çok maç kazanan Türk teknik direktör oldu.













Bileği bükülmüyor





Yeni sezona Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yarışarak başlayan Galatasaray'ın iki turnuvada da bileği bükülmüyor. Süper Lig'de 10 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 30 puanın 28'ini toplayarak zirveye yerleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maç oynayan Galatasaray, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı. Sarı-kırmızılılar iki turnuvada da yenilgi yüzü görmedi.















