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Galatasaray: "İbrahim Hacıosmanoğlu istifa!"

Galatasaray: "İbrahim Hacıosmanoğlu istifa!"

21:565/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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İbrahim Hacıosmanoğlu - Dursun Özbek
İbrahim Hacıosmanoğlu - Dursun Özbek

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.

Galatasaray Kulübü, Trt Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunduğu sırada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan istifa çağrısında şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır.


İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir.


Galatasaray Spor Kulübü olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz."


Galatasaray'ın paylaşımı:

Canlı yayında yanıt verdi

İstifa çağrısına cevap veren Hacıosmanoğlu, "İstifayı burada mı açıklayayım yoksa yarın arkadaşlarla görüşerek mi açıklayayım? Yönetim kuruluna sormazsam ayıp olur." dedi.





#Galatasaray
#TFF
#İbrahim Hacıosmanoğlu

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