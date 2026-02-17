Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, tur kapısını da aralamış oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ile 74. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 87. dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'un gollerini ise 16 ve 32. dakikada Teun Koopmeiners attı. Galatasaray-Juventus maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz. Galatasaray-Juventus maçında atılan golleri haberimizden izleyebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-2 kazanan temsilcimiz, tur kapısını da araladı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ile 74. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 87. dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'un gollerini ise 16 ve 32. dakikada Teun Koopmeiners attı. Ayrıca Juventus'ta Juan Cabal 67. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ikinci maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak. Mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
Galatasaray-Juventus maç özeti
6. dakikada Sara'nın pasında ceza yayının önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.
15. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Kenan Yıldız'dan topu kapan Osimhen, meşin yuvarlağı Torreira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun penaltı noktası civarında bulunan Lang'a pasında Juventuslu Bremer, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topla penaltı noktası gerisinde buluşan Sara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
16. dakikada Juventus, beraberliği yakaladı. Cambiaso'nun ceza yayı sol çaprazından ortasında Kalulu, altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışında dönen topu altıpas içinde önünde bulan Koopmeiners, ağları havalandırdı: 1-1
21. dakikada Sara'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
29. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarında bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda, kaleci Di Gregorio topu iki hamlede kontrol etti.
32. dakikada Juventus, 2-1 öne geçti. McKennie ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Koopmeiners'ın sol çaprazdan vuruşunda, top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 2-1
38. dakikada Kenan Yıldız'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Conceiçao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
40. dakikada Lang'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda, kaleci Di Gregorio sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi.
45 3. dakikada Lang'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Sallai'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Juventus, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.
49. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Barış Alper Yılmaz’ın şutunda kaleci Michele Di Gregorio’dan dönen topu kale önünde Noa Lang, filelerle buluşturdu. 2-258. dakikada pasla kullanılan serbest vuruşta Roland Salla’nin yaptığı ortada ceza sahası içinde Victor Osimhen’in kafa vuruşunu savunma topu uzaklaştırdı. Dönen topu penaltı noktası sağında önünde bulan Lucas Torreira’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
60. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Gabriel Sara’nın kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde Davinson Sanchez kafayla topu ağlara gönderdi. 3-2
67. dakikada orta alanında sağında topla ilerleyen Barış Alper Yılmaz, Juan Cabal’in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından mücadelenin hakemi Danny Makkelie, Cabal’i ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun alanı dışına gönderdi.
75. dakikada Lloyd Kelly’nin hatasında araya giren Victor Osimhen’in dokunduğu top Noa Lang’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden kaleci Michele Di Gregorio’nun üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 4-2
86. dakikada Leroy Sane’in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Victor Osimhen, pasını Sacha Boey’e bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gitti. 5-2
Mücadele 5-2 sona erdi.