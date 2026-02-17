UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-2 kazanan temsilcimiz, tur kapısını da araladı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ile 74. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 87. dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'un gollerini ise 16 ve 32. dakikada Teun Koopmeiners attı. Ayrıca Juventus'ta Juan Cabal 67. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.