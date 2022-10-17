Aslan yatıyor puanlar gidiyor

Bu sezon Süper Lig’de şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Galatasaray, Adana Demirspor beraberliğinin ardından önceki gün Kayserispor’a yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı. Sarı-kırmızılı takımda yıldız futbolcular bireysel performanslarıyla hayal kırıklığı yaratırken, Galatasaray sezonun en kötü 90 dakikalarından bir tanesini geçirdi.

Saha içerisinde tel tel dökülen sarı-kırmızılılar, son dönemde sık sık yaptıkları izinlerle gündeme geliyor. Milli takımlar için verilen ara ile ‘bay’ geçtiği hafta birleşince son bir ayda yalnızca iki maça çıkan Aslan, sıkı bir çalışma programı yerine iyi bir dinlenme programı uyguladı.

Teknik direktör Okan Buruk, bu dönemde takıma 3’er gün, 3’er gün izin dağıttı. Son olarak Kayserispor’a 2-1 yenilen sarı-kırmızılı takım dün yine günü izin yaparak geçirdi.

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Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanacak olan sarı-kırmızılılar Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Yeniler suskun

Galatasaray’ın yeni transferleri istenilen düzeye bir türlü çıkamadı. Mata, Icardi ve Kazımcan, Kayseri deplasmanında ilk kez ilk 11’de forma giydi ancak beklentileri karşılayamadı.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon yeni transferlerden sadece Sergio Oliveira fileleri sarsabildi. Icardi, Seferovic, Mertens, Rashica, Yusuf Demir, Mata, Midtsjö, Torreira, Dubois, Kazımcan ve Abdülkerim henüz golle tanışamadı.

Asist konusunda da yeni oyunculardan sadece Midtsjö ve Oliveira’nın birer asist bulunuyor. Diğer isimler henüz gol katkısı verebilmiş değiller.

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