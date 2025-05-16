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Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

14:2016/05/2025, Friday
AA
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Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Bellona Kayserispor'u ağırlayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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