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Galatasaray-Kayserispor maçının VAR'ı açıklandı

Galatasaray-Kayserispor maçının VAR'ı açıklandı

13:2418/05/2025, Pazar
IHA
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Süper Lig'de 36. haftadan itibaren yerli ve yabancı VAR'lar görev yapıyor.
Süper Lig'de 36. haftadan itibaren yerli ve yabancı VAR'lar görev yapıyor.

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında görev yapacak Video Yardımcı Hakemler (VAR) açıklandı. Galatasaray'ın, Kayserispor'u konuk edeceği mücadelede Özgür Yankaya görev yapacak.

Trendyol Süper Lig’in 36 haftasında şampiyonluk yarışını ve kümede kalma hattını ilgilendiren 8 müsabaka bugün saat 19.00’da oynanacak. Bu mücadelelerin VAR’ları da belli oldu. Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren Galatasaray - Kayserispor maçının VAR’ı Özgür Yankaya, Fenerbahçe - Eyüpspor müsabakasının VAR’ı ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.


Günün maçlarının Video Yardımcı Hakemleri (VAR) şu şekilde:


Samsunspor - Sivasspor: Jonas Hansen

Bodrum FK - Trabzonspor: Luis Godinho

Galatasaray - Kayserispor: Özgür Yankaya

Fenerbahçe - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Alanyaspor - Beşiktaş: Josef Spurny

Antalyaspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın

Çaykur Rizespor - Göztepe: Ümit Öztürk

Kasımpaşa - Başakşehir: Arda Kardeşler

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