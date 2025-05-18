Galatasaray-Kayserispor maçının VAR'ı açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 36 haftasında şampiyonluk yarışını ve kümede kalma hattını ilgilendiren 8 müsabaka bugün saat 19.00’da oynanacak. Bu mücadelelerin VAR’ları da belli oldu. Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren Galatasaray - Kayserispor maçının VAR’ı Özgür Yankaya, Fenerbahçe - Eyüpspor müsabakasının VAR’ı ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.