Galatasaray-Kayserispor maçının VAR'ı açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında görev yapacak Video Yardımcı Hakemler (VAR) açıklandı. Galatasaray'ın, Kayserispor'u konuk edeceği mücadelede Özgür Yankaya görev yapacak.
Trendyol Süper Lig’in 36 haftasında şampiyonluk yarışını ve kümede kalma hattını ilgilendiren 8 müsabaka bugün saat 19.00’da oynanacak. Bu mücadelelerin VAR’ları da belli oldu. Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren Galatasaray - Kayserispor maçının VAR’ı Özgür Yankaya, Fenerbahçe - Eyüpspor müsabakasının VAR’ı ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.
Günün maçlarının Video Yardımcı Hakemleri (VAR) şu şekilde:
Samsunspor - Sivasspor: Jonas Hansen
Bodrum FK - Trabzonspor: Luis Godinho
Galatasaray - Kayserispor: Özgür Yankaya
Fenerbahçe - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Alanyaspor - Beşiktaş: Josef Spurny
Antalyaspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın
Çaykur Rizespor - Göztepe: Ümit Öztürk
Kasımpaşa - Başakşehir: Arda Kardeşler