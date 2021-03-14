Galatasaray krizden çıktı

Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor’un konuğu olan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrıldı: 0-3. Ligde üst üste 2 hafta puan kayıpları yaşayan, hafta içi Belhanda’yı gönderen sarı-kırmızılı takım, Kayseri galibiyetiyle rahat bir nefes aldı.

9. dakikada Yedlin’in sağdan ortasında Emre Akbaba’nın kafa vuruşunda kaleci Doğan’dan seken topu tamamlayan Gedson Fernandes’in şutu rakip defansa çarparak kornere gitti. 26’da Taylan’ın açtığı ortada Muhammed’in kafa vuruşu Doğan’ın kucağında kaldı. 38’de Avramovski ceza sahası yayı üzerinde kullandığı frikikte şutunu Muslera güçlükle çeldi. 44’de Saracchi’nin soldan ortasına ön direkte dokunan Falcao, Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. 48’de Emre Akbaba ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Doğan direk dibinde topu çeldi. 59’da Saracchi’nin soldan ortasında Mustafa Muhammed’in kafa vuruşu yandan auta çıktı. 67’de Emre Kılınç’ın soldan kullandığı köşe vuruşunu Marcao ön direkte havalandırırken, arka direkte kafa vuran Emre Akbaba çerçeveyi tutturamadı. 70’de Lennon’un kullandığı köşe vuruşunda Muhar’ın kafa vuruşu üst ağlarda kaldı. 81. dakikada Falcao’nun şutu üst direkten dönerken, topu önünde bulan Onyekuru fileleri havalandırdı: 0-2. 89’da Feghouli’nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru, düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 0-3.

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Galibiyeti hakettik

Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, son 2 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırken, gol sayısını 8’e çıkardı. Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru da attığı 2 golle bu sezonki 5. golünü kaydetti. Onyekuru maç sonrası “Galibiyeti hakettik. Takıma katkı verdiğim için mutluyum. Bazen ilk 11 başlar gol atamazsınız. Bazen son 2 dakika girer 2 gol atarsanız. Futbolda böyle şeyler olabiliyor” açıklamasını yaptı. Falcao’ya asist yapan Saracchi ise “Son saniyeye kadar mücadele ettik. Sonuna kadar hak ettik” dedi.

Cengiz’in cezası kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 20 gün hak mahrumiyetinin kaldırıldığını, 50 bin lira para cezası uygulandığını açıkladı. Galatasaray’a protokol tribününde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle verilen 24 bin TL ve sosyal medya hesabında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle verilen 100 bin lira para cezası ise onandı. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki’ye sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasını da kaldıran kurul, 30 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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Taylan cezalı Feghouli dalya yaptı

Maçın 34. dakikasında sarı kart gören Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü. Başarılı futbolcu, G.Saray’ın ligin 31. haftasında evinde konuk edeceği Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. İkinci yarıda oyuna giren Feghouli ise Süper Lig’de 100. maçına çıktı ve bir de asist yaptı. Cezayirli futbolcu Süper Lig’e geldiği 2017/18’den beri G.Saray formasıyla en çok golde pay sahibi olan isim oldu. (23 gol ve 22 asist).