Aslan Avrupa arenasında: Rakip Lazio

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında İtalyan ekibi Lazio’yu ağırlayacak.

Süper Lig’de çıktığı son 2 maçta 2 farkla öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, zemin çalışmaları nedeniyle 124 gündür uzak kaldığı Türk Telekom’a geri döneceği maçı kazanarak hem moral bulmak hem de taraftarlarına galibiyet armağan etmek istiyor.

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Arda Turan, Barış Alper, Boey ve Feghouli, takımlarını yalnız bırakacak. UEFA’ya bildirilmeyen Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Assunçao ve kaleci Fatih Öztürk de kadroda yer alamayacak. Süper Lig’de cezası nedeniyle forma giyemeyen Marcao ise teknik heyet görev verirse sahada olacak.

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STAT: Türk Telekom

Türk Telekom HAKEM: Matej Jug (Slovenya)

Matej Jug (Slovenya) SAAT: 19.45 / YAYIN: EXXEN

19.45 / EXXEN GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç, Kerem, Halil

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç, Kerem, Halil TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Fatih Terim LAZİO: Reina, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Leiva, Milinkovic-Savic, Alberto, Anderson, Pedro, Immobile

Reina, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Leiva, Milinkovic-Savic, Alberto, Anderson, Pedro, Immobile TEKNİK DİREKTÖR: Mauricio Sarri

Avrupa'da başarıya hasret

Sarı-kırmızılı takım, son 5 sezonda Avrupa’da büyük hezimetler yaşadı. 2017-18 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda İsveç ekibi Östersunds ile karşılaşan Galatasaray, turnuvaya katılamadan elendi. 2018-19’da Şampiyolar Ligi gruplarına direkt katılım sağlayan sarı-kırmızılılar, sadece 1 galibiyet alırken, UEFA Avrupa Ligi’nin yolunu tuttu. Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Benfica ile karşılaşan Cimbom, 1 yenilgi ve 1 beraberlikle havlu attı. 2019- 20’da da direkt Şampiyonlar Ligi’nde başlayan Galatasaray, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle Avrupa macerasına nokta koydu. Geçen sezon Avrupa Ligi’ne Play Off Turu’ndan giriş yapan Galatasaray, İskoç ekibi Rangers’a elendi.

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#BugünGünlerdenGALATASARAY #GSvLazio #UEL | #ByBit pic.twitter.com/9py0fp9F7m — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 15, 2021