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Galatasaray Martyna Lukasik'i transfer etti

Galatasaray Martyna Lukasik'i transfer etti

16:4330/06/2025, Pazartesi
AA
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Martyna Lukasik smaçör pozisyonunda oynuyor.
Martyna Lukasik smaçör pozisyonunda oynuyor.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı Martyna Lukasik'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Martyna Lukasik'i renklerine bağladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki smaçörün İtalya ekibi Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano'dan 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.


Profesyonel kariyerine Atom Trefl Sopot'ta başlayan oyuncu, sırasıyla Trefl Proxima Krakow, Grupa Azoty Chemik Police ve Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano takımlarında forma giydi.




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